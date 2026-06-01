È un negozio ma si balla come in discoteca | locale chiuso e multe per 6.500 euro

Da bresciatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un locale, aperto come negozio, si è trasformato in una discoteca senza le autorizzazioni necessarie. Durante una serata, i carabinieri hanno riscontrato musica, un deejay e clienti che ballavano come in una discoteca. Il locale è stato chiuso e sono state comminate multe per un totale di 6.500 euro. Nessuna autorizzazione ufficiale per l’attività di ballo o musica dal vivo è stata trovata.

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Doveva essere un semplice negozio, ma senza le dovute autorizzazioni si era tramutato in una sorta di discoteca: una serata da ballo con deejay, riferiscono i carabinieri. Il blitz nella tarda serata del 30 maggio a Rovato: l'operazione, finalizzata alla prevenzione dell'illegalità nonché alla. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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