Un negozio è stato sequestrato dopo aver venduto e-bike modificate con un pulsante nascosto che permette di superare i 50 chilometri orari. Le biciclette, prive di certificazione CE, sono state trovate con dispositivi non autorizzati e raggiungevano velocità elevate rispetto ai limiti previsti. Sono state elevate multe da 2.500 euro e sono stati effettuati sequestri di alcuni esemplari.

Dall’E-bike con un pulsante di accelerazione nascosto, capace di raggiungere la velocità di 53 chilometri orari, a quelle senza marchio di conformità Ce. L’ultimo blitz della polizia municipale in un negozio del quartiere 4 è stato particolarmente efficace: sono scattati sequestri e multe per oltre 2.500 euro. L’antefatto è il sequestro in strada di una e-bike: il proprietario del mezzo ha dichiarato che quella bicicletta era identica a quella comprata in negozio ovvero con la possibilità ruotando la manopola destra di far viaggiare l’e-bike senza pedalare fino a una velocità di 45 orari. E ha indicato il negozio. A quel punto gli agenti del reparto Isolotto e quelli della polizia amministrativa sono andati a fare le verifiche, trovando diverse irregolarità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E-bike truccate per fare 53 chilometri l’ora. Sequestri in negozio e multe da 2.500 euro

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