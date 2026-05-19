Raid a Gallarate | chiuso locale abusivo e 10mila euro di multe
Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un'ispezione in un locale di Gallarate, scoprendo un seminterrato allestito senza autorizzazioni. Il locale è stato chiuso e sono state comminate multe per un totale di 10.000 euro. Le autorità stanno verificando cosa fosse presente nel seminterrato e stanno accertando eventuali responsabilità legali per le violazioni riscontrate. Non sono ancora state rese note le conseguenze penali per i soggetti coinvolti.
? Domande chiave Cosa si nascondeva esattamente nel seminterrato abusivo del locale?. Chi rischia ora la denuncia penale per le violazioni riscontrate?. Quali pericoli alimentari sono emersi durante i controlli nei negozi?. Come sono state gestite le occupazioni abusive del suolo pubblico?.? In Breve Multe amministrative superano i 10mila euro per le varie violazioni riscontrate.. Titolare deferito all'autorità giudiziaria per uso abusivo di seminterrato non autorizzato.. Esercizi alimentari del centro sanzionati per mancata tracciabilità merci e prezzi.. Violata precedente diffida comunale per ampliamento superfici e occupazione suolo pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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