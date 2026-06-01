E se i sogni non fossero casuali? Se fossero una bussola?

Da iodonna.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ogni notte si verificano eventi di sogno che spesso vengono dimenticati al risveglio. Alcuni studi suggeriscono che i sogni potrebbero avere un ruolo nel fornire indicazioni o orientamenti, anche se questa teoria non è universalmente accettata. La possibilità che i sogni possano fungere da strumenti di orientamento personale è oggetto di discussione tra ricercatori e psicologi. Finora, non ci sono prove definitive che dimostrino un collegamento diretto tra sogni e funzioni di guida o orientamento.

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C ome orientarsi nei sogni (e usarli come bussola). Ogni notte accade qualcosa di straordinario, e quasi sempre lo dimentichiamo: sogniamo. Quello dei sogni è un linguaggio che non parla alla mente razionale, ma a una parte più profonda, quella che sa, anche quando noi non sappiamo. Leggi anche › Di notte la mente non si ferma: cosa raccontano davvero i nostri sogni Come orientarsi nei sogni (e usarli come bussola). Nella tradizione immaginale, il sogno non è un residuo del giorno, ma un messaggio dell’anima. Non ci dice cosa fare in modo diretto, ma ci mostra come stiamo vivendo, dove siamo in conflitto, dove l’energia è bloccata, dove qualcosa in noi chiede attenzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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