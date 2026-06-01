E poi uscimmo a riveder la luna…

Una foto della luna piena è stata scattata questa sera a Gallipoli dalla lettrice Donatella Rinaldi.

GALLIPOLI - Lo scatto alla bellissima luna piena di queste ore, realizzato a Gallipoli dalla nostra lettrice Donatella Rinaldi. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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#DoveLaLuce #SalaLettura @SalaLettura Attraverso la cavità naturale che collega l’Inferno al Purgatorio, Dante e Virgilio, guidati dal mormorio del fiume Lete si dirigono verso il mondo della luce: e quindi uscimmo a riveder le stelle. Dante Moebius x.com

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