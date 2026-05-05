La ripartenza dopo San Siro | ora la Roma può tornare a riveder le stelle

Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter a San Siro il 5 aprile, la squadra ha ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite. La squadra ha mostrato un nuovo atteggiamento e ha ritrovato entusiasmo e compattezza, segnando un miglioramento nel rendimento complessivo. La ripresa ha portato a un cambio di passo importante in campionato e ha riacceso le speranze di tornare a competere ai livelli desiderati.

Dopo la sconfitta per 5-2 contro l’Inter a San Siro dello scorso 5 aprile, la Roma ha cambiato marcia: 10 punti nelle successive 4 partite, uomini ed entusiasmo ritrovati. Gasperini, con le ultime 3 giornate alle porte, ora vede la Champions League non più come una chimera ma come una possibilità molto più concreta. Il reset dopo Milano. La pesante sconfitta contro l’Inter della 31esima giornata ha segnato uno spartiacque nel finale di stagione della Roma: troppo brutta per essere vera in quella occasione, troppo fragile per poter continuare in quel modo. Il gruppo, caduto sotto i colpi dei neocampioni d’Italia, si è guardato negli occhi negli spogliatoi del Meazza, capendo come fosse necessario un reset totale per ripartire e tentare di chiudere senza rimpianti questo campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La ripartenza dopo San Siro: ora la Roma può tornare a riveder le stelle Notizie correlate Inter, a Pasqua per risorgere: a San Siro contro la Roma per tornare alla vittoriaL’Inter affronterà a Pasqua, domenica 5 aprile alle ore 20:45 a San Siro, la Roma di Gianpiero Gasperini, partita valevole per la 31° giornata di... Al Teatro la Perla in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no”Al Teatro la Perla domenica scorsa è andata in scena la solidarietà con la commedia “A riveder le Stelle, o forse no” da un testo originale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter campione, le parole dei protagonisti; L’ipotesi dei pm: la presunta combine di Rocchi a San Siro con altri arbitri. E lui non va all’interrogatorio; Tra Milan e Juve vince la paura di perdere, pari senza reti a San Siro nella sfida con vista Champions; Reti inviolate e luci spente a San Siro, Milan-Juve 0-0. Franco Baresi torna a San Siro, la prima volta dopo la malattia: l'applauso dei tifosi del Milan, come sta l'ex capitanoFranco Baresi torna a San Siro in occasione di Milan-Sassuolo e lo stadio lo accoglie con un lungo applauso di bentornato. Baresi ad inizio agosto ha avuto importanti problemi di salute e si è operato ... corriereadriatico.it INTER - Scudetto a San Siro 37 anni dopo: il piano per la festa nerazzurraDomenica l'Inter, in caso di vittoria contro il Parma (ma anche prima se Napoli e Milan non vinceranno) l’Inter diventerà campione d’Italia per la 21esima volta e tornerà a farlo a San Siro esattament ... napolimagazine.com Ma quante ne ha fatte Storiche quelle di Nicolas Cage a San Siro e un altro cardinale per vedere Napoli-Roma - facebook.com facebook IL 21° È CUCITO SUL PETTO. San Siro esplode, Milano si tinge di nerazzurro. La T-shirt “IL N.21” è disponibile ora sul nostro shop Clicca il link in bio! #Gibimerch #Chivu #SerieA #CampioniDitalia x.com