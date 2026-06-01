È Orietta Gruber la 58enne morta scivolando nella scarpata

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, una donna di 58 anni è caduta in una scarpata in Località Piazzol, a Molina di Fiemme, e ha perso la vita. La vittima è stata trovata senza vita nel pendio accidentato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.

È Orietta Gruber la cinquantottenne che, nella notte tra il 30 e il 31 maggio, è morta scivolando in una scarpata in Località Piazzol, a Molina di Fiemme. La donna, che gestiva l’agriturismo “Al Rio Molini” di Roverè della Luna con la sua famiglia, lascia un compagno e due figli.Il drammaLe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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È stata trovata morta Annabella Martinelli

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