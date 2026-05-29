È Zhanna Vdovenko la 58enne morta nello scontro frontale tra due auto nel Frusinate
Una donna di 58 anni, di origini ucraine, è morta in un incidente frontale tra due auto avvenuto a Sant'Elia Fiumerapido. La vittima è stata identificata come Zhanna Vdovenko. Domani si terranno i funerali per la donna, che ha perso la vita nell’impatto tra i veicoli. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro.
Domani saranno celebrati i funerali di Zhanna Vdovenko, la 58enne di origini ucraine morta nello scontro frontale tra due auto a Sant'Elia Fiumerapido. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Sant'Elia Fiumerapido, identificata la vittima dell’incidente a Olivella: morta Gianna Vdovenko, aveva 58 anni; Incidente frontale sotto la pioggia. Muore Vdovenko Zhanna; Scontro tra due auto, un morto e un ferito grave; Tragico frontale: muore una donna, un ferito grave.
È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Sant’Elia Fiumerapido, nella frazione di Olivella. A perdere la vita è stata Zhanna Vdovenko, cittadina ucraina di 58 anni residente in paese, conosciuta da facebook