È Zhanna Vdovenko la 58enne morta nello scontro frontale tra due auto nel Frusinate

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 58 anni, di origini ucraine, è morta in un incidente frontale tra due auto avvenuto a Sant'Elia Fiumerapido. La vittima è stata identificata come Zhanna Vdovenko. Domani si terranno i funerali per la donna, che ha perso la vita nell’impatto tra i veicoli. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro.

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Domani saranno celebrati i funerali di Zhanna Vdovenko, la 58enne di origini ucraine morta nello scontro frontale tra due auto a Sant'Elia Fiumerapido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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