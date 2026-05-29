È Zhanna Vdovenko la 58enne morta nello scontro frontale tra due auto nel Frusinate

Notizia in breve

Una donna di 58 anni, di origini ucraine, è morta in un incidente frontale tra due auto avvenuto a Sant'Elia Fiumerapido. La vittima è stata identificata come Zhanna Vdovenko. Domani si terranno i funerali per la donna, che ha perso la vita nell’impatto tra i veicoli. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dello scontro.