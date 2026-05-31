Una donna di 58 anni è morta nella notte in Trentino dopo essere caduta in un dirupo lungo un sentiero di montagna. La donna stava rientrando da un concerto quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio e è precipitata nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco.

Tragedia nella notte in Trentino, dove una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero di montagna. La vittima, residente a Roveré della Luna, si trovava insieme al compagno e a un amico nella zona di Piazzol, nel territorio di Castello-Molina di Fiemme, dopo avere partecipato al Dolometalfest, il festival musicale che richiama ogni anno numerosi appassionati da tutta la regione e non solo. Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano rientrando verso l’auto parcheggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna avrebbe perso l’equilibrio finendo nel vuoto lungo un tratto particolarmente impervio del percorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trentino, precipita in un dirupo rientrando da un concerto: morta 58enne

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