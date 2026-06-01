Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, è morto a 33 anni a causa delle conseguenze di un grave incidente in moto avvenuto il 23 maggio nei pressi di Giannina, sua città natale. Il calciatore greco non è riuscito a superare le ferite riportate.

BOLOGNA- È morto Marios Oikonomou, ex difensore del Bologna, a soli 33 anni. Il calciatore greco non ha superato le conseguenze di un grave incidente in moto avvenuto il 23 maggio scorso nei pressi di Giannina, sua città natale. Oikonomou era in sella alla moto quando si è scontrato con un’auto. Nell’impatto ha riportato gravi lesioni cranio-encefaliche. I soccorsi sono arrivati rapidamente e il difensore è stato trasferito al policlinico Hatzikostas, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono però rimaste critiche nei giorni successivi, con i medici costretti a tenerlo in terapia intensiva sotto costante monitoraggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - È morto Marios Oikonomou, il difensore del Bologna del ritorno in serie A: aveva 33 anni

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Oikonomou è morto a 33 anni: per lex calciatore di Bologna e Sampdoria fatale un incidente in moto

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