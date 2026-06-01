È Emanuele De Negri il 20enne di Albano morto nell'incidente a Tor San Lorenzo

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è morto nell’incidente avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo. L’incidente ha coinvolto almeno cinque persone, tra cui il giovane deceduto e altre quattro ferite, tutte in modo grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica. La vittima era residente in zona.

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Si chiamava Emanuele De Negri il giovane morto nello scontro a Tor San Lorenzo di ieri sera, aveva 20 anni: ferite gravemente altre 4 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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