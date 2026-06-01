È Emanuele De Negri il 20enne di Albano morto nell'incidente a Tor San Lorenzo

Notizia in breve

Un giovane di 20 anni è morto nell’incidente avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo. L’incidente ha coinvolto almeno cinque persone, tra cui il giovane deceduto e altre quattro ferite, tutte in modo grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica. La vittima era residente in zona.