È Emanuele De Negri il 20enne di Albano morto nell'incidente a Tor San Lorenzo
Un giovane di 20 anni è morto nell’incidente avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo. L’incidente ha coinvolto almeno cinque persone, tra cui il giovane deceduto e altre quattro ferite, tutte in modo grave. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica. La vittima era residente in zona.
Si chiamava Emanuele De Negri il giovane morto nello scontro a Tor San Lorenzo di ieri sera, aveva 20 anni: ferite gravemente altre 4 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Emanuele De Negri, chi era il 20enne morto nell'incidente a Tor San LorenzoEmanuele De Negri, 20 anni, ha perso la vita durante un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 31 maggio a Tor San Lorenzo, nel...
Tragedia a Tor San Lorenzo: incidente sul lungomare, morto un 20enneUn giovane di 20 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel territorio di Ardea.