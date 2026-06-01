Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta presso la Procura di Pescara, e Davide Rosati, procuratore vicario di Teramo, sono i due candidati in corsa per il ruolo di sostituto di Monti. La scelta verrà effettuata nelle prossime settimane. Entrambi sono coinvolti in attività di indagine e processo, ma non sono stati ancora annunciati i nomi ufficiali del successore. La decisione finale spetta alle autorità competenti.

Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta presso la Procura di Pescara, e Davide Rosati, procuratore vicario di Teramo. Sono i principali candidati al ruolo di procuratore capo della Repubblica di Ascoli, ruolo da oggi vacante, visto che ieri è stato l’ultimo giorno di incarico di Umberto Monti, insediatosi nel 2016 quando è succeduto a Michele Renzo. Il Consiglio Superiore della Magistratura in settimana deciderà a chi affidare la guida della Procura di Ascoli, indicativamente da ottobre prossimo; nel frattempo Monti svolgerà il ruolo di procuratore facente funzioni. Nel corso della sua carriera la dottoressa Mantini ha maturato una significativa esperienza nel contrasto alla criminalità economica e finanziaria, settore che rappresenta il suo principale ambito di specializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - È corsa a due per il dopo Monti: Anna Rita Mantini e Davide Rosati

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