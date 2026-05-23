FGU Campania | Anna Rita Genito nel Consiglio regionale per la scuola

Anna Rita Genito è entrata nel Consiglio regionale della Campania, con un focus sulle politiche per il personale ATA. La sua nomina mira a influenzare le future decisioni sul settore scolastico e sulle criticità delle scuole sannite. Nel prossimo quadriennio, si prevede un'attenzione particolare alle questioni relative al personale non docente. La sua presenza in Regione rappresenta un passo importante per le questioni legate all’istruzione nella zona.

? Punti chiave Come cambieranno le politiche per il personale ATA nel prossimo quadriennio?. Quali criticità delle scuole sannite porterà Anna Rita Genito in Regione?. Come influirà questa nuova rappresentanza sulle decisioni prese a Napoli?. Perché la voce del Sannio è diventata centrale nel consiglio regionale?.? In Breve Congresso regionale FGU tenutosi il 21 maggio 2026 presso l'Hotel Oriente di Napoli. Presenza del coordinatore nazionale della FGU Vito Carlo Castellana durante l'assemblea. Mandato quadriennale per il rinnovo degli organi statutari nel periodo 2026-2030. Rappresentanza rafforzata per le scuole del territorio sannita e della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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