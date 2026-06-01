Due vite in una - Storia di una rinascita Giovanna Cardile ai mercoledì coi grilli per la testa

Il 3 giugno alle ore 17,30 ai “mercoledì coi grilli per la testa” in Libreria Internazionale Romagnosi Giovanna Cardile con “Due vite in una - Storia di una rinascita", Giovanna chiede venga istituita dallo Stato una "giornata dedicata agli orfani da femminicidio": sarebbe un dovuto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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La storia di rinascita di Giovanna Cardile - Unomattina 25/03/2026

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“L’ultima cena a Hopeville”: Francesca Salotti ai “Mercoledì coi grilli per la testa”Il 6 maggio alle 17,30, alla Libreria Romagnosi, si terrà un evento nell’ambito della rassegna “Mercoledì coi grilli per la testa”.

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Nel 2024 Susan Abulhawa, autrice del romanzo Ogni mattina a Jenin, uno dei libri sulla Palestina più letti e amati, è riuscita a entrare due volte a Gaza attraverso il valico di Rafah. Nei campi tenda ha organizzato una serie di laboratori di scrittura con giova x.com

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Il maestro storia di un incontro che cambia due viteNel tennis e' meglio giocare d'attacco o di rimessa, attendendo gli errori dell'avversario? E' il rovello che avvelena la mente del tredicenne felice, interpretato da Tiziano Menichelli, accompagnato ... rainews.it