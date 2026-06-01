Due vite in una - Storia di una rinascita Giovanna Cardile ai mercoledì coi grilli per la testa

Da ilpiacenza.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 3 giugno alle ore 17,30 ai “mercoledì coi grilli per la testa” in Libreria Internazionale Romagnosi Giovanna Cardile con “Due vite in una - Storia di una rinascita", Giovanna chiede venga istituita dallo Stato una "giornata dedicata agli orfani da femminicidio": sarebbe un dovuto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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La storia di rinascita di Giovanna Cardile - Unomattina 25/03/2026

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