Storia arte e divinazione dei Tarocchi piacentini | Cristian Colombo ai mercoledì coi grilli per la testa

Notizia in breve

Un giovane studioso ha partecipato a un evento dedicato ai Tarocchi a Piacenza. Si tratta di Cristian Colombo, nato nel 1998 e originario del lodigiano, che ha studiato all’università cattolica di Milano e attualmente sta svolgendo un dottorato in Storia. Colombo ha collaborato con librerie e case editrici locali, pubblicando anche tre libri, tra cui uno sui Tarocchi. Durante l’incontro ha parlato di storia, arte e divinazione legate a questo tema.