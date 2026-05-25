Storia arte e divinazione dei Tarocchi piacentini | Cristian Colombo ai mercoledì coi grilli per la testa
Un giovane studioso ha partecipato a un evento dedicato ai Tarocchi a Piacenza. Si tratta di Cristian Colombo, nato nel 1998 e originario del lodigiano, che ha studiato all’università cattolica di Milano e attualmente sta svolgendo un dottorato in Storia. Colombo ha collaborato con librerie e case editrici locali, pubblicando anche tre libri, tra cui uno sui Tarocchi. Durante l’incontro ha parlato di storia, arte e divinazione legate a questo tema.
Cristian Colombo, classe 1998, lodigiano, studi universitari alla Cattolica di Milano, attualmente dottorando in Storia, legami piacentini per i contatti con l’ambiente delle librerie e delle edizioni Lir in particolare con cui ha già pubblicato tre libri tra i quali appunto “I Tarocchi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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