Due vigili fuori servizio hanno fermato un ladro all’interno di un ipermercato nel pomeriggio di venerdì. L’uomo aveva tentato di rubare cosmetici dal valore di circa 3.700 euro, caricandoli su un carrello. I vigili, presenti nel negozio per motivi privati, hanno notato il comportamento sospetto e sono intervenuti. Il ladro è stato bloccato prima di riuscire a uscire con la merce. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e il trasferimento dell’uomo in questura.

CASCINA – F urto all’Ipercoop di Navacchio sventato da due vigili fuori servizio ha animato la serata di venerdì nel comune di Cascina, in provincia di Pisa. I protagonisti sono una coppia nella vita e colleghi sul lavoro: entrambi agenti della polizia locale di Campi Bisenzio, lei residente nella zona, lui originario di Prato. Erano circa le 20,30 quando i due si trovavano alla cassa del supermercato intenti a fare la spesa. In quel momento un uomo ha spinto un carrello carico di sacchetti oltre i tornelli antitaccheggio, facendo scattare l’allarme acustico. Nonostante il segnale sonoro, nessuno tra i presenti sembrava accorgersi di quanto stava accadendo: il personale era impegnato con gli altri clienti nell’affollamento della serata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Due vigili fuori servizio bloccano il ladro all’Ipercoop: carrello da 3700 euro pieno di cosmetici

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