Ladro bloccato da un carabiniere fuori servizio
Nel tardo pomeriggio di mercoledì, alle 19, presso il supermercato Esselunga di via dell’Industria a Corsico, un uomo intento a compiere un furto è stato fermato da un carabiniere che si trovava fuori servizio. Quando l’uomo ha cercato di allontanarsi senza pagare, il militare ha tentato di bloccarlo. La scena si è complicata, con l’aggressore che ha reagito violentemente, dando origine a un momento di forte tensione tra i due. Sul posto sono intervenuti altri carabinieri per gestire la situazione.
Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 19, all’ Esselunga di via dell’Industria a Corsico, dove un tentativo di furto si è trasformato in una violenta aggressione ai danni di un carabiniere libero dal servizio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di 48 anni avrebbe cercato di impossessarsi del denaro contenuto in una cassa del supermercato. La cassiera, visibilmente spaventata, avrebbe iniziato a gridare richiamando immediatamente l’attenzione di due persone presenti all’interno del punto vendita: un carabiniere di 47 anni, libero dal servizio, e il comandante della Polizia locale di Garbagnate Milanese, anch’egli in abiti civili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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