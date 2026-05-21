Ladro bloccato da un carabiniere fuori servizio

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, alle 19, presso il supermercato Esselunga di via dell’Industria a Corsico, un uomo intento a compiere un furto è stato fermato da un carabiniere che si trovava fuori servizio. Quando l’uomo ha cercato di allontanarsi senza pagare, il militare ha tentato di bloccarlo. La scena si è complicata, con l’aggressore che ha reagito violentemente, dando origine a un momento di forte tensione tra i due. Sul posto sono intervenuti altri carabinieri per gestire la situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui