Due Spicci Zerocalcare non commenta | ma la responsabilità della filiera della serie tv Netflix non è sua

Zerocalcare non ha ancora commentato le polemiche su Due Spicci. Ma la serie è prodotta da Movimenti Production, società indipendente: la responsabilità della filiera non è in capo all'autore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie NetflixIl fumettista romano ha annunciato ufficialmente la data di uscita della sua nuova serie su Netflix, intitolata Due Spicci.

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Temi più discussi: Zerocalcare e ‘Due spicci’: è troppo tardi per essere felici?; Arriva Due spicci, la nuova serie di Zerocalcare: cosa sapere; Zerocalcare, arriva Due spicci. Il Secco, Sara, Stella: cosa c’è da sapere sulla nuova serie; Zerocalcare: 'Spero che le persone guardando Due Spicci si sentano meno sole'.

Ricapitolando: i fasci, che non vogliono il salario minimo, attaccano Zerocalcare perché la società che ha prodotto Due Spicci, che non è sua, avrebbe pagato al minimo salariale gli animatori. Addirittura una interrogazione parlamentare. Propaganda politica f x.com

Due Spicci, 3 serie TV da vedere se avete amato l'ultima di Zerocalcare reddit

Due Spicci di Zerocalcare accusata di pagare 6 euro l’ora: l’interrogazione di Gasparri e la replica della produzioneA sollevare il caso a livello istituzionale è stato Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che ha presentato un'interrogazione al ministero del Lavoro chiedendo verifiche sui rapporti contrattua ... fanpage.it

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