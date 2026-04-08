Zerocalcare svela la data d' uscita di Due Spicci la sua nuova serie Netflix

Il fumettista romano ha annunciato ufficialmente la data di uscita della sua nuova serie su Netflix, intitolata Due Spicci. Dopo diverse anticipazioni e un teaser rilasciato in passato, l’annuncio è arrivato nelle ultime ore. La data di lancio è stata comunicata attraverso i canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sulla trama. La serie sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dalla data indicata.

Dopo varie anticipazioni e un teaser, il fumettista romano ha annunciato la data in cui finalmente potremo gustarci la sua terza serie animata, sempre sulla piattaforma digitale Condividendo il poster ufficiale della serie, Zerocalcare e Netflix hanno annunciato la data d'uscita di Due Spicci, la terza serie d'animazione realizzata in collaborazione e in arrivo sulla piattaforma. Dopo un primo post in cui invitava i suoi followers a scoprire la data attraverso un contest online, questa è stata rivelata con la pubblicazione del poster ufficiale della serie. Quando esce in streaming Due Spicci di Zerocalcare La nuova serie di animazione creata, scritta e diretta da Zerocalcare, che arriverà solo su Netflix il 27 maggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie Netflix "Due spicci": svelata la data di uscita della nuova serie Netflix di ZerocalcareDopo i successi di “Strappare lungo i bordi” e “Questo mondo non mi renderà cattivo”, Zerocalcare torna su Netflix per raccontarci una nuova storia... Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci”Presentata durante l'evento What Next?, la terza serie del fumettista romano arriverà a maggio 2026 con il ritorno di Valerio Mastandrea. Due Spicci: Armadillo e Zero annunciano in una clip la data d'uscita della nuova serie di ZerocalcareCon un originale spot trasmesso durante le pause pubblicitarie del Festival di Sanremo 2026, Netflix ha svelato finalmente la data d'uscita esatta di Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare. Durante ... comingsoon.it Due Spicci: trailer e data per la nuova serie Netflix di ZerocalcareIl What Next 2026 di Netflix, l’evento dedicato al palinsesto italiano del nuovo anno sulla piattaforma, è stata l’occasione per annunciare teaser trailer e mese di uscita della nuova serie animata di ... mangaforever.net