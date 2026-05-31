Maurizio Gasparri ha presentato un’interrogazione riguardo alla serie “Due Spicci” di Zerocalcare. I produttori della serie hanno risposto tramite una nota ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sulla questione sollevata.

Il senatore Maurizio Gasparri chiede informazioni sulla serie animata “Due Spicci” di Zerocalcare, in streaming su Netflix. L’esponente di Forza Italia ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere lumi in merito alla presunta violazione dei diritti dei lavoratori che hanno realizzato il cartone animato. Gasparri ha ipotizzato “ritmi di lavoro e trattamenti economici non accettabili”. I produttori, sentendosi diffamati da chi ha inizialmente messo in dubbio la loro correttezza tramite notizie di stampa, hanno annunciato le vie legali. Ma non contro Gasparri. Gasparri contro la serie firmata da Zerocalcare Tutto è iniziato dalla pubblicazione di un articolo su Il Giornale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Maurizio Gasparri e l'interrogazione sulla serie "Due Spicci" di Zerocalcare, la replica dei produttori

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