Due scosse di terremoto nel giro di poche ore i movimenti tellurici avvertiti anche in città

Due scosse di terremoto si sono verificate in poche ore, con movimenti avvertiti anche in città. La prima si è verificata intorno all’1:51 di domenica notte, con epicentro a Meldola, nel Forlivese. Le reazioni sui social indicano che anche a Cesena la scossa è stata percepita. Non ci sono notizie di danni o feriti.

E' stata avvertita anche a Cesena, in base alle reazioni social, la scossa di terremoto registrata intorno all’1:51 di domenica notte con epicentro a Meldola nel Forlivese. Inoltre una nuova scossa di terremoto è stata messa a referto anche lunedì mattina, lunedì, alle ore 7.58, entrambe hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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