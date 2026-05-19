Nelle ultime ore, un gruppo di circa 25 micro-scosse di terremoto si è verificato tra l’Umbria e le Marche, nell’Appennino Centrale. L’attività sismica si è concentrata in diverse aree della regione, con scosse di intensità variabile che si sono susseguite nel giro di poche ore. L'evento più forte ha raggiunto una magnitudo di 3.0. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre non sono stati segnalati danni o feriti. Questa sequenza si inserisce in un periodo di attività sismica frequente nell’area.

Una serie di terremoti di piccola entità si sono susseguiti nell’Appennino Centrale, tra Umbria e Marche, dando vita a uno sciame sismico, o più precisamente una sequenza sismica, che è proseguita per diverse ore. Le scosse sono state registrate dai sistemi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma non hanno destato preoccupazione tra la popolazione, vista la loro magnitudo mai superiore a 1.6 gradi sulla scala Richter. Serie di terremoti tra Umbria e Marche Tra la notte e il primo pomeriggio del 19 maggio l’Ingv ha segnalato una serie di terremoti di piccola o piccolissima entità, a profondità relativamente superficiali, tra le Marche e l’Umbria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sciame sismico in Appennino Centrale, decine di micro-scosse di terremoto in poche ore fra Umbria e Marche

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