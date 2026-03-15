terremoto oggi dieci mini scosse nel giro di dodici ore

Oggi nel comune di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, sono state registrate dieci scosse di terremoto in poco più di dodici ore. Le magnitudo di questi eventi varia tra 2 e poco oltre, e tutte sono state rilevate dallo stesso sistema di monitoraggio sismico. Nessun danno segnalato finora, ma le autorità continuano a monitorare la situazione.

Sant’Angelo in Pontano (Macerata), 15 marzo 2026 – Dieci scosse di terremoto sono state registrate in poco più di dodici ore, con una magnitudo tra 2.1 e 2.9, tutte con epicentro nel comune di Sant’Angelo in Pontano, nell’entroterra maceratese. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di vulcanologia e geofisica, la sequenza è cominciata alle 22.21 di ieri con una scossa di 2.1 Poi è proseguita per tutta la notte e la mattinata di oggi: 2.4 all’1.32, 2.4 alle 3.17, 2.2 alle 7.12, 2.8 alle 8.32, 2.9 alle 9.59, 2.3 alle 10.01, un’altra da 2.3 sempre alle 10.01, 2.3 alle 10.24 e 2.4 alle 10.56. Si tratta, quindi, di scosse lievi, che per fortuna non hanno provocato danni, anche se in alcuni casi sono state avvertite dalla popolazione, che ovviamente sta vivendo la situazione con qualche piccola apprensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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