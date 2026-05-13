Alda Merini trionfa | Agabiti e Mancini volano alle finali nazionali

Due atlete dell'istituto hanno conquistato il pass per le finali nazionali, in un evento che ha visto anche altri studenti salire sul podio. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto diverse scuole della regione. Tra le protagoniste si trovano le due atlete che, grazie alle loro performance, rappresenteranno la scuola a Roma. La vittoria di queste giovani è stata accolta con entusiasmo tra gli insegnanti e i compagni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono le due atlete che porteranno l'istituto a Roma?. Quali altri studenti sono saliti sul podio durante la competizione?. Come ha fatto la staffetta femminile a conquistare il terzo posto?. Cosa dovrà affrontare Alessia Agabiti nelle finali nazionali di maggio?.? In Breve Podio per Cantonetti (12”57), Fagiolo (3’33”84) e Marchioni (9,42 m) nell'atletica regionale.. Staffetta 4×100 femminile con Boncompagni, Marchioni, Smith e Agabiti terza con 56”37.. Staffetta 4×100 maschile con Pastorelli, Venga, Cantonetti e Rufini quinta con 52”33.. Docenti Balloni, Fabi e Angelucci hanno coordinato la delegazione durante le gare del 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alda Merini trionfa: Agabiti e Mancini volano alle finali nazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Alda. Parole al Vento”, omaggio ad Alda Merini all'OFF/OFF TheatreNel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l’OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo “Alda. Asd Paradiso conquista il titolo regionale: i piccoli Pulcini volano alle finali nazionaliBRINDISI - L'Asd Paradiso può festeggiare un risultato straordinario ottenuto alle Finali Nazionali Acsi disputate domenica 29 marzo a Leverano, in...