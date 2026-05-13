Alda Merini trionfa | Agabiti e Mancini volano alle finali nazionali

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due atlete dell'istituto hanno conquistato il pass per le finali nazionali, in un evento che ha visto anche altri studenti salire sul podio. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha coinvolto diverse scuole della regione. Tra le protagoniste si trovano le due atlete che, grazie alle loro performance, rappresenteranno la scuola a Roma. La vittoria di queste giovani è stata accolta con entusiasmo tra gli insegnanti e i compagni.

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? Domande chiave Chi sono le due atlete che porteranno l'istituto a Roma?. Quali altri studenti sono saliti sul podio durante la competizione?. Come ha fatto la staffetta femminile a conquistare il terzo posto?. Cosa dovrà affrontare Alessia Agabiti nelle finali nazionali di maggio?.? In Breve Podio per Cantonetti (12”57), Fagiolo (3’33”84) e Marchioni (9,42 m) nell'atletica regionale.. Staffetta 4×100 femminile con Boncompagni, Marchioni, Smith e Agabiti terza con 56”37.. Staffetta 4×100 maschile con Pastorelli, Venga, Cantonetti e Rufini quinta con 52”33.. Docenti Balloni, Fabi e Angelucci hanno coordinato la delegazione durante le gare del 7 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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