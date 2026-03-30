Il teatro dedicato ad Alda Merini | Un nuovo spazio per la cultura

A Vimodrone è stato inaugurato un teatro dedicato ad Alda Merini, destinato ad accogliere eventi culturali, artistici e incontri comunitari. L’apertura ha previsto il taglio del nastro e rappresenta un nuovo spazio per le attività sociali e culturali del territorio. La struttura si inserisce nel tessuto locale come punto di riferimento per la promozione della cultura e dell’arte.

Un nuovo spazio dedicato alla cultura, all’arte e alla comunità: taglio del nastro a Vimodrone per il teatro intitolato alla poetessa Alda Merini, nuovo punto di riferimento per la vita sociale del territorio. Alla cerimonia, un’emozionata Barbara Vanna Carniti, figlia della rimatrice dei Navigli, e Beppe Sala, sindaco di Milano. Hanno affiancato il primo cittadino Dario Veneroni al taglio del nastro. L’inno di Mameli, il murale di Fabrizio Musa con un verso dell’indimenticabile artista "il più bel teatro da guardare è il nostro destino" che accoglierà il pubblico d’ora in poi. La struttura sorge nell’area tra viale Martesana e via Guareschi, all’interno di un più ampio intervento di riqualificazione legato al nuovo complesso commerciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il teatro dedicato ad Alda Merini: "Un nuovo spazio per la cultura" Articoli correlati Leggi anche: Salute mentale, a Dalmine uno spettacolo dedicato ad Alda Merini “Alda. Parole al Vento”, omaggio ad Alda Merini all'OFF/OFF TheatreNel segno della poesia e della storia di Alda Merini, l’OFFOFF Theatre accoglie lo spettacolo “Alda. Tutti gli aggiornamenti su Alda Merini Temi più discussi: Il teatro dedicato ad Alda Merini: Un nuovo spazio per la cultura; Una donna sospesa tra il dolore e la gioia Torino ricorda Alda Merini con uno spettacolo teatrale dedicato alla sua poesia e alla sua vita; C'è un nuovo auditorium nel Milanese sopra un supermercato: è stato intitolato ad Alda Merini; Tutto pronto per l’inaugurazione dell’auditorium dedicato ad Alda Merini. Alda. Parole al vento: al Teatro delle Arti un omaggio poetico ad Alda MeriniUn viaggio intenso tra poesia, musica e memoria per rendere omaggio a una delle voci più potenti della letteratura italiana del Novecento. Giovedì 19 ... gonews.it C'è un nuovo auditorium nel Milanese sopra un supermercato: è stato intitolato ad Alda MeriniÈ stato inaugurato sabato 28 marzo a Vimodrone (hinterland est di Milano) il nuovo auditorium intitolato alla poetessa Alda Merini realizzato al piano superiore rispetto al recente supermercato Iperal ... milanotoday.it Buonasera, mi consigliate qualcosa di Alda Merini Prosa o poesia, vanno bene allo stesso modo. Grazie - facebook.com facebook “Io mi adagio al tuo lato come una vergine stanca né so cosa tu mi puoi dare né sai cos’io voglia dire.” Alda Merini Palazzo Marini Milano #CasaLettori x.com