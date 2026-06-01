Nella stessa giornata, due rapine identiche si sono verificate negli uffici postali di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. Entrambe le rapine sono avvenute nel medesimo modo e si pensa siano state compiute dalla stessa persona. La rapina a Cusano Milanino è avvenuta nel primo ufficio, seguita da quella a Cinisello Balsamo poco dopo. Non ci sono ancora dettagli sui bottini o sui sospettati.

Due rapine fotocopia, nella stessa giornata, a Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. Sempre ai danni di uffici postali e, probabilmente, effettuata dalla stessa persona. Il bandito, infatti, in entrambi i casi, si è presentato con un casco integrale da motociclista in testa, per travisare il suo volto, e un fucile in mano. Il primo colpo è stato messo a segno negli uffici della Città Giardino. Nei locali erano presenti ancora dei clienti, oltre al personale. Il malvivente si è avvicinato a uno degli sportelli, ha puntato contro l’operatore l’arma e si è fatto consegnare tutti i contanti che erano presenti nelle casse. Una volta intascato il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga e, mentre i carabinieri arrivavano sul posto per le indagini, scattava un altro allarme a Cinisello Balsamo che segnalava una dinamica pressoché identica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due rapine fotocopia alle Poste

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