Due famiglie dell’alta nobiltà sono legate da un matrimonio celebrato nel 1952, anche documentato dalla Domenica del Corriere con un’illustrazione dell’evento. La moglie di un principe, appartenente a una famiglia storica, è deceduta recentemente. La coppia si era sposata circa 74 anni fa e il loro matrimonio è stato ricordato pubblicamente attraverso varie pubblicazioni dell’epoca. La notizia riguarda la scomparsa di una figura di rilievo nel contesto aristocratico.

Bolgheri, 1 giugno 2026 – Il loro matrimonio, nel 1952, fu celebrato anche dalla Domenica del Corriere, che pubblicò un’illustrazione che li ritraeva durante la cerimonia. Fu un’unione alla quale i giornali dell’epoca dettero risalto quella della contessa Sveva della Gherardesca e del principe Nicola Romanoff. Due grandi famiglie nobiliari: quella italiana, tra le più antiche; quella russa, da cui discendevano i successori dell’imperatore Nicola I di Russia. Famiglie che appunto unirono i loro destini. La storia di questo matrimonio torna nel giorno del lutto per la morte della contessa Sveva (il marito era scomparso nel 2014). Una coppia legatissima alla Toscana, dove ha vissuto in tutta la seconda parte della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due famiglie dell’alta nobiltà unite nei destini: la morte di Sveva della Gherardesca, moglie del principe Nicola Romanoff

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