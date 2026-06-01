Addio alla contessa Sveva Della Gherardesca Romanoff | vedova del principe russo è morta a 96 anni nella sua villa di Bolgheri

È morta domenica scorsa nella sua villa di Bolgheri una donna di 96 anni, figura nota nella nobiltà europea. È stata la vedova di un principe russo scomparso nel 2014. La contessa Della Gherardesca Romanoff, appartenente alla grande aristocrazia continentale, lascia un vuoto nel mondo nobiliare. La sua morte si aggiunge alle perdite di figure storiche di rilievo nel settore aristocratico. Nessuna informazione è stata comunicata su altre circostanze o dettagli legati al decesso.

Lutto nella nobiltà italiana e europea. È morta domenica scorsa nella sua villa di Bolgheri, all'età di 96 anni, la contessa Sveva della Gherardesca Romanoff, figura centrale della grande aristocrazia continentale e vedova del principe russo Nicola Romanovich Romanoff, scomparso nel 2014. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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