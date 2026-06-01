due bambine trascinate dalla corrente attimi di terrore in mare in italia

Due bambine sono state trascinate dalla corrente mentre giocavano tra le onde in mare. La scena si è svolta in una giornata di mare apparentemente normale, ma in pochi attimi la situazione è peggiorata, creando momenti di paura. Le bambine sono state coinvolte in un episodio improvviso di pericolo in acqua. Le autorità sono intervenute per soccorrere le ragazze e gestire la situazione.

Giocavano tra le onde in una giornata di mare che sembrava come tante altre. Poi, nel giro di pochi istanti, la situazione è precipitata. Le correnti le hanno trascinate verso una zona più profonda e le due piccole non sono più riuscite a tornare verso la riva. Le grida di aiuto hanno attirato l’attenzione di chi si trovava sulla spiaggia. In acqua si sono lanciati immediatamente alcuni bagnini, consapevoli che ogni secondo poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Momenti di grande tensione che si sono conclusi fortunatamente senza conseguenze drammatiche grazie alla prontezza e alla professionalità dei soccorritori. È accaduto nel pomeriggio del 1° giugno a Viareggio, dove due bambine di 7 anni hanno rischiato di annegare mentre facevano il bagno in mare nella zona della Darsena. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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