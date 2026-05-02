Dalla lite alla violenta aggressione | attimi di terrore sotto i portici della piazza Un uomo in ospedale

Oggi in piazza Saffi si è verificato un episodio che ha coinvolto un uomo in una lite sfociata in un'aggressione fisica. La scena si è svolta sotto i portici, provocando momenti di paura tra i presenti. Dopo la colluttazione, l’uomo ferito è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Ci sono stati momenti di forte tensione oggi in piazza Saffi, per un diverbio che si sarebbe poi concluso in una violenta aggressione a mani nude. Tutto è avvenuto poco dopo le 13 nella bottega di un barbiere sotto i portici del Municipio.Secondo quanto ricostruito finora, si tratterebbe di un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Violenta aggressione dopo lite in pieno centro cittadino: un uomo in ospedaleOSTUNI- Un'accesa lite è sfociata in una violenta aggressione, con gravi conseguenze per una delle persone coinvolte. Violenta lite in famiglia, poi l'aggressione ai Carabinieri allertati dal figlio: arrestato un uomoUna furiosa lite in famiglia termina con un'aggressione ai militari e l'arresto di un uomo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La violenza rovina la festa della Liberazione: spari contro l’Anpi, lite sulla Brigata ebraica; Roma, 33enne picchia la compagna e le frattura il naso dopo una lite violenta: arrestato; Violenta lite per la madre. Aggredisce la sorella; Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca. Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della QuesturaBar chiuso per 10 giorni ad Adrano dopo una violenta lite: il provvedimento è stato disposto dal Questore per motivi di sicurezza pubblica. virgilio.it Violenta lite tra vicini a Fontanelle: un uomo colpito alla testa, scatta la denunciaTensione alle stelle in un condominio alla periferia di Agrigento, nella zona di Fontanelle, dove una discussione tra vicini è degenerata in un episodio di violenza con due persone ferite. Il fatto si ... scrivolibero.it Sarebbe stato ucciso per una lite su appena 30 euro, al culmine di una pratica illegale legata all’uso della carta di inclusione. È il quadro che emerge dal provvedimento della Procura di Bari sull’omicidio di Michelangelo Sc - facebook.com facebook Lite a colpi di bottiglie di fronte alla stazione. Intervengono i carabinieri x.com