Russia inondazioni in Daghestan | macchine trascinate via dalla corrente

Nel Daghestan, nel sud della Russia, si sono verificate intense piogge che hanno causato gravi inondazioni. La forza dell’acqua ha trascinato via diverse automobili e provocato il crollo di un ponte ferroviario. L’interruzione dell’energia elettrica ha interessato 132 insediamenti della regione, lasciando senza corrente numerosi abitanti. Non sono stati segnalati feriti o vittime.

Forti piogge e gravi inondazioni hanno colpito la Repubblica del Daghestan, nel sud della Russia. Un ponte ferroviario è crollato e l’energia elettrica è stata interrotta in 132 insediamenti in tutto il Daghestan. Nella capitale regionale, Makhachkala, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono state evacuate più di 80 persone, secondo quanto riferito dalla sede locale del Ministero delle Emergenze russo. I video diffusi sui social media mostrano auto e persone trascinate lungo le strade da potenti torrenti d’acqua. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, inondazioni in Daghestan: macchine trascinate via dalla corrente Articoli correlati Leggi anche: Inondazioni in Mozambico e Sudafrica: decine di morti in poche ore e strade spazzate via dalla pioggia Kenya, turisti evacuati in elicottero dalla riserva naturale Masai Mara a causa delle inondazioniTuristi e personale sono stati evacuati in elicottero da una riserva nazionale Masai Mara, nel sud-ovest del Kenya, a seguito delle gravi inondazioni...