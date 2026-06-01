Due anni dalla tragedia del Natisone | commemorazione a Premariacco il processo entra nel vivo

Due anni dopo la morte di tre giovani travolti dalla piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024, si è svolta una cerimonia di commemorazione a Premariacco. Contestualmente, il processo legato alla tragedia è in fase avanzata. La commemorazione ha coinvolto familiari e amici delle vittime, mentre in tribunale sono stati ascoltati testimoni e depositati nuovi atti. La vicenda giudiziaria prosegue con udienze e approfondimenti investigativi.

Sono passati due anni dalla morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Casian Molnar, i tre giovani travolti dalla piena del torrente Natisone il 31 maggio 2024. Familiari e amici li hanno ricordati ieri, a mezzogiorno, sul Ponte Romano di Premariacco, nel luogo stesso in cui la tragedia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026

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