Ieri sera, giovedì 7 maggio 2026, si è svolta una cerimonia per ricordare il crollo della Torre Piloti nel porto di Genova avvenuto 13 anni fa. La commemorazione ha coinvolto familiari delle vittime, rappresentanti delle autorità e cittadini, che si sono riuniti sul luogo dell’incidente. La torre, costruita negli anni ’70, era stata demolita nel 2013 dopo il crollo che aveva causato la morte di diverse persone.

Ieri sera, giovedì 7 maggio 2026, si è tenuta la commemorazione della tragedia della Torre Piloti del porto di Genova. Alle ore 22.59 le sirene delle navi nel porto di Genova hanno suonato all’unisono. Tredici anni fa crollava infatti la torre piloti di Molo Giano, scontrata dalla nave Jolly Nero.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Crollo torre piloti, la commemorazione a 13 anni dalla tragedia; Genova ricorda le vittime del crollo di Torre Piloti; Genova, 7 maggio 2013: la notte del crollo della Torre Piloti che segnò la città; Genova ricorda la tragedia della Torre Piloti e la morte di 9 persone.

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Alle 22.59 le sirene del Porto di Genova suonano per ricordare le vittime del crollo della Torre Piloti - facebook.com facebook

Il 7 maggio ricordiamo il crollo della Torre Piloti di Genova, in cui nel 2013 persero la vita 9 persone. x.com