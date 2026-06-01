Il 31 maggio 2026, la cantante Dua Lipa si è sposata con l’attore britannico Callum Turner in una cerimonia civile all’Old Marylebone Town Hall di Londra. La popstar di 30 anni ha scelto un abito che richiama un’attrice famosa. La cerimonia è stata riservata e intima, senza dettagli pubblici sulla partecipazione di ospiti o ulteriori elementi.

Il 31 maggio 2026 rimarrà una data da ricordare per i fan di Dua Lipa. La popstar internazionale, 30 anni, ha detto sì a Callum Turner, attore britannico 36enne candidato al ruolo di James Bond, in una cerimonia civile intima e riservata all’Old Marylebone Town Hall di Londra. Un matrimonio celebrato lontano dai riflettori, alla presenza di appena sette o otto persone tra familiari stretti e amici più cari, come confermato da un dipendente comunale presente all’evento. DUA LIPA IS OFFICIALLY MARRIED, OH MY GOD pic.twitter.comHcfe15llm7 — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026 La location scelta non è casuale. L’Old Marylebone Town Hall... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dua Lipa sposa in controtendenza: il suo abito di nozze è un omaggio a un’altra famosissima attrice

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