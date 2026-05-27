Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia, anticipando la data prevista. La cerimonia si è svolta prima del 5 settembre, come inizialmente annunciato. La cantante ha indossato un abito bianco, mentre gli invitati non sono stati ancora resi noti. La coppia ha scelto di celebrare l’unione in una località isolana, senza confermare dettagli sui partecipanti o il luogo esatto.

La Sicilia deve proprio aver colpito il cuore di Dua Lipa e Callum Turner. Si era vociferato delle loro nozze in programma il prossimo 5 settembre, ma a quanto pare la coppia avrebbe deciso di anticipare il grande evento. La cantante e l’attore britannico diventeranno marito e moglie molto prima del previsto, nel fine settimana compreso tra il 5 e il 7 giugno e non a Palermo, come si era detto, ma in una delle ville storiche più belle di Bagheria. La splendida location delle nozze. Per organizzare un matrimonio tanto esclusivo, la coppia si è affidata alla maestria di Alessandra Grillo, celebre wedding planner che ha già firmato il memorabile matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni a Noto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa anticipa le nozze in Sicilia: i primi dettagli su abito e ospiti

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