Dua Lipa si è sposata con Callum Turner in una cerimonia civile a Londra domenica 31 maggio. La popstar e l’attore hanno scelto una cerimonia intima e segreta nella capitale inglese, contrariamente alle attese di un matrimonio a Palermo. Il look che Dua Lipa aveva provato con Turner per il matrimonio ha attirato l’attenzione.

Tutti l’aspettavano a Palermo, e invece Dua Lipa ha detto “sì” al suo Callum Turner a Londra. La popstar e l’attore si sono sposati domenica 31 maggio in una cerimonia civile intime e segretissima nella capitale inglese. Fan spiazzati, attendendosi un gran giorno in Italia, per la precisione in Sicilia, decisamente mediatico. Sembra però che il matrimonio sarà doppio, con un momento privato nel Regno Unito e una gran festa nel nostro Paese. L’attenzione, intanto, è tutta per le tre foto diffuse online, e soprattutto sul look degli sposi novelli. Matrimonio segreto a Marylebone Town Hall. Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati alla Old Marylebone Town Hall, ovvero uno dei municipi più iconici di Londra. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dua Lipa si è sposata, il look per il matrimonio provato con Callum Turner sorprende

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