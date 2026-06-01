La cantante e l’attore britannico si sono sposati in un matrimonio civile a Londra. La cerimonia è stata molto riservata, con pochi invitati presenti. La sposa indossava un tailleur bianco, accompagnato da un cappello a tesa larga, mentre lo sposo optava per un completo blu. Entrambi hanno scelto look eleganti e sobri, senza altri dettagli visibili sulla celebrazione.

Saranno ben tre i giorni di festeggiamenti in Italia (da giovedì fino a sabato), qualcosa di totalmente diverso rispetto alla cerimonia intima andata in scena in Inghilterra. Pochi invitati, tra amici più stretti e familiari, hanno potuto ammirare i look dei neo-sposini che, nonostante abbiano voluto mantenere un certo riserbo per questo momento, sono comunque diventati i protagonisti indiscussi dei social. Impossibile, per l'appunto, non imbattersi nella foto dei due che raggianti, mano nella mano, scendono la scalinata del municipio, subissati da riso e petali di fiori mentre sfoggiano i loro elegantissimi outfit. A partire da Callum Turner che sceglie un look classico con un completo custom Ferragamo: giacca blu doppiopetto, abbinata a camicia e cravatta tono su tono, con un paio di scarpe in pelle nera a completare il tutto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa, per il matrimonio civile un tailleur che omaggia a Bianca Jagger

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Dua Lipa Marries Callum Turner in Chic London Ceremony

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