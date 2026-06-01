Dua Lipa il matrimonio a Londra con Callum Turner | dai 300 invitati alla mega villa i dettagli del super party a Palermo

La cantante ha sposato l’attore ieri a Londra in un matrimonio riservato con pochi invitati. I festeggiamenti ufficiali sono programmati in Sicilia, dal 5 al 7 giugno. Nei giorni scorsi si sono svolti anche eventi a Palermo, dove si è parlato di un matrimonio con circa 300 invitati e una grande villa per le celebrazioni. La cerimonia londinese si è svolta tra poche persone, mentre i festeggiamenti principali si terranno in Italia.

Dua Lipa e Callum Turner sono moglie e marito. Il primo sì tra la popstar e l'attore è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri per il matrimonio dell'anno si terranno nei prossimi giorni qui in Italia, in Sicilia precisamente, dal 5 al 7 giugno. A Palermo e a. 🔗 Leggi su Today.it

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

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Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio: nozze blindatissime in Sicilia a Palermo e Bagheria, ospiti da Elton John a Charli XCX e tre giorni di party, tra barche e ville nobiliari; Dua Lipa in segreto a Palermo per gli ultimi dettagli: matrimonio anticipato al primo weekend di giugno; Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l'abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposeranno; Dua Lipa e Callum Turner sposi in Sicilia: il sì da milioni di euro che accende l'estate.

DA VENERDÌ, PER TRE GIORNI, A PALERMO I FESTEGGIAMENTI PER IL MATRIMONIO DI DUA LIPA E CALLUM TURNER x.com

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