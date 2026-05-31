Il 31 maggio 2026, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra in una cerimonia privata. Dopo il matrimonio, hanno trascorso tre giorni in Sicilia, dove hanno festeggiato con amici e familiari. La popstar britannica e l’attore hanno condiviso alcune foto dell’evento sui social media. La cerimonia è stata breve e riservata, senza dettagli ufficiali sulla location o sui partecipanti.

Dua Lipa e Callum Turner sono ufficialmente marito e moglie. La popstar britannica e l’attore si sono sposati oggi 31 maggio 2026 a Londra in una cerimonia intima che ha sorpreso fan e media di tutto il mondo. Le nozze si sono svolte presso l’Old Marylebone Town Hall, location storica del cuore di Londra che nel corso degli anni ha ospitato matrimoni di altri vip. La cerimonia è stata volutamente riservata, con la presenza di appena otto persone tra familiari e amici più stretti. Le foto pubblicate online mostrano i novelli sposi raggianti mentre scendono mano nella mano le scale del municipio, accolti da una pioggia di coriandoli e petali di fiori lanciati dai loro cari. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Dua Lipa si è sposata in segreto a Londra: poi tre giorni di festa in Sicilia (FOTO)

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