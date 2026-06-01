Dua Lipa e il suo matrimonio segreto | dov’è successo?

La cantante e l’attore britannico hanno sposato in segreto a Londra, sorprendendo il pubblico. La cerimonia si è svolta senza annunci ufficiali e senza pubblicità, mantenendo la privacy. I festeggiamenti potrebbero continuare, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla data o sui partecipanti.

La celebre popstar e l’attore britannico hanno sorpreso il mondo intero con un inaspettato matrimonio segreto celebrato nella capitale inglese, ma i festeggiamenti potrebbero non finire qui Eppure, nonostante il profilo volutamente basso dell’evento, le immagini emerse nelle ore successive hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico. Dua Lipa ha sorpreso scegliendo un’eleganza sofisticata e contemporanea, distante dai tradizionali canoni dell’abito da sposa. Per il grande giorno ha puntato su una creazione couture dalle linee sartoriali impeccabili, completata da accessori dal gusto rétro e da un cappello a tesa larga che ha conferito all’insieme un carattere deciso e distintivo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Dua Lipa and Callum Turner share a cute moment at the Elton John Oscars Party!

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