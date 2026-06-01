Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra Al via i festeggiamenti in una Sicilia blindatissima Limitazioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra il 31 maggio con una cerimonia riservata a pochi invitati. I festeggiamenti sono proseguiti in una Sicilia con restrizioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano. La zona è stata blindata per l’evento. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato sui festeggiamenti successivi o sulla presenza di altri ospiti.

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ieri 31 maggio, con una cerimonia intima alla presenza di pochi amici e familiari. La superstar della musica e l’attore di Hollywood si sono scambiati le promesse nuziali all’ Old Marylebone Town Hall. La cantante indossava un cappello, un abito e dei guanti bianchi, e si è presentata mano nella mano con il neosposo in abito e cravatta blu scuro. Otto tra amici e parenti si sono posizionati ai lati della scalinata dell’ufficio anagrafe di Marylebone e hanno lanciato coriandoli mentre la coppia raggiante saliva su un taxi nero. Un piccolo gruppo di sicurezza e i familiari hanno accompagnato la coppia a bordo di una Land Rover verde, prima che il corteo nuziale si allontanasse in taxi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

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