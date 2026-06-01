Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con un matrimonio civile a Londra. La cantante ha scelto di indossare un abito firmato Schiapparelli per il grande giorno. La cerimonia si è svolta nella capitale britannica, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti o sui testimoni. Il matrimonio tra i due era molto atteso dai fan, ma non sono state fornite informazioni su eventuali altri partecipanti o celebrazioni successive.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati con rito civile a Londra, per l'occasione lei ha indossato un abito Schiapparelli. Il matrimonio anticipa i grandi festeggiamenti che ci saranno a Palermo dal 5 al 7 giugno Da giorni si parlava dellenozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, ma la coppia, in realtà, ieri si è detta ‘sì’ attraverso un’intima cerimonia civile a Londra, città di cui lui è originario. La cantante e l’attore hanno deciso di compiere il grande passo con la presenza di soli parenti, poi però dal 5 al 7 giugno faranno una grande festa in Sicilia, contornati da amici, tra cui tantissimi vip. E’ atteso Elton Jhon che canterà per loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner si sono detti ‘sì’ a Londra

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Dua Lipa Marries Callum Turner in Chic London Ceremony

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Dua Lipa è salita su un taxi nero dopo essersi sposata con Callum Turner a Londra reddit

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