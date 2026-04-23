Dua Lipa e Callum Turner stanno organizzando il loro matrimonio a Palermo. La wedding planner scelta è Alessandra Grillo, già nota per aver lavorato con Chiara Ferragni e Fedez per il loro matrimonio a Noto. La cantante e l’attore sono stati più volte visti in Sicilia e hanno condiviso immagini che testimoniano il loro affetto per la città. La data dell’evento non è stata ancora comunicata.

Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner conoscono molto bene la Sicilia e il loro amore per Palermo è stato testimoniato in passato da foto e video. Ed ecco che arriva la notizia rilanciata da La Repubblica Palermo: la popstar e l’attore hanno scelto il capoluogo siciliano per le nozze che si terranno “tra il 5 e il 7 settembre, con Villa Igiea che farà da quartier generale per coppia e invitati. Nell’hotel cinque stelle di casa Rocco Forte è già stato infatti riservato un intero piano di suite per gli ospiti”. Non si hanno altri dettagli se non che “a coordinare tutto dovrebbe essere la wedding planner Alessandra Grillo, tra le figure più richieste nel settore e già regista del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez a Noto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa si sposerà con Callum Turner a Palermo: “La wedding planner è Alessandra Grillo, già ingaggiata da Chiara Ferragni e Fedez per il matrimonio a Noto”

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