Il festival “Dù dì country” si svolge a Sant’Agata, dove sono presenti anche carabinieri a cavallo. La manifestazione include elementi di tradizione e colore, con attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza.

È iniziato il “Dù dì country“: a Sant’Agata impazza la febbre western, e a dare un tocco arrivano anche i Carabinieri a cavallo: tradizione e colore, sostenibilità e sicurezza. La manifestazione, che si tiene fino al 7 giugno nell’area feste di via XXV aprile nella frazione cassinese di Sant’Agata ed è organizzata dall’associazione Amici del Cavallo con patrocinio comunale, è storica e amatissima, e taglia quest’anno il traguardo della diciannovesima edizione. Splendidi cavalli, esibizioni e competizioni per categoria, food ‘in stile’, battesimo della sella, dimostrazioni e sfilate, concerti country. L’altra mattina, anche uno speciale momento di vicinanza istituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Dù dì country“, il festival western. Ci sono anche i carabinieri a cavallo

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