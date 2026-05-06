Si fingono delle forze dell'ordine per rapinare aziende e negozi | 7 indagati ci sono anche 2 ex carabinieri

Sette persone sono state raggiunte da un'ordinanza di indagine, tra cui due ex carabinieri, nell'ambito di un'inchiesta sulle rapine messe a segno con l’inganno. La banda si spacciava per forze dell'ordine e ha colpito in nove occasioni tra le province di Napoli e Caserta, sottraendo circa 400 mila euro a aziende e negozi. Le indagini hanno ricostruito i movimenti dei sospettati, che avrebbero agito con modalità simili in tutti gli episodi.