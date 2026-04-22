Festa country fra balli e toro meccanico da Cowboys a cavallo a Villamagna

Sabato 25 aprile a Villamagna si svolge una festa country con balli, animazione e attività per tutti. L’evento prevede anche un toro meccanico e passeggiate a cavallo, mentre un’area pic-nic con bracieri è disponibile per arrosticini. La manifestazione si svolge all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza, con spazi dedicati alle diverse attività e un’attenzione particolare alla partecipazione della comunità locale.

Festa country, sabato 25 aprile, a Villamagna, da Cowboys a cavallo. Ci saranno animazione e balli country per tutti, toro meccanico, passeggiate a cavallo, area pic-nic con bracieri per arrosticini. L'ingresso ha un costo di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 8 anni. Il prezzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Carnevale di Oulx 2026: una giornata tra coriandoli, carri allegorici, goffre e toro meccanicoC’è un’atmosfera speciale che ogni anno avvolge Oulx quando si avvicina il Carnevale, un misto di attesa, creatività e voglia di stare insieme. Borore, cade da cavallo durante la festa del paese: morto 25enne Il giovane è stato disarcionato e calpestato dall’animale durante le esibizioni nel galoppatoio comunale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna a Gatteo Mare il festival dedicato alla cultura country: tra birra, ballo e convivialità; Country Fest Spring Edition; Napoli Country Life 2026: balli country, falò e convivialità; Napoli Country Life, sabato 18 a Quarto. Gatteo Mare Country & Beer Festival: tre giorni tra musica, birra e balli countryTorna a Gatteo Mare il Country & Beer Festival, uno degli eventi più attesi della primavera. Tre giorni nei quali la località si trasforma in villaggio western ... livingcesenatico.it Festa fra musica e gastronomia a BelvedereSi rinnova tra specialità culinarie, musica e balli uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nella vallata del Santerno. Dal 13... Si rinnova tra specialità culinarie, musica e balli uno degli ... ilrestodelcarlino.it Festa country nel locale, poi il controllo: estintori scaduti dal 2019 e irregolarità Haccp. Sanzioni dopo l’ispezione dei carabinieri con Nas e ispettorato del lavoro. Leggi tutto: https://cityne.ws/8zhrP - facebook.com facebook