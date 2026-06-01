Sei persone sono state arrestate nell’ambito di un’operazione contro un traffico di droga tra Spagna e Salernitano. L’indagine ha accertato che la rete movimentava cocaina e hashish lungo una rotta internazionale, con fornitori in Spagna e destinatari in Italia. Il traffico è stato stimato in un valore superiore ai 10 milioni di euro. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sequestrato beni riconducibili all’attività illecita.

Al centro dell’indagine ci sarebbe una rete capace di movimentare cocaina e hashish lungo una rotta internazionale, con fornitori in Spagna e destinatari in Italia. La rotta dalla Spagna alla Campania. La droga, secondo quanto emerso, veniva trasportata prevalentemente su gomma. Una volta arrivata in Italia, sarebbe stata stoccata in luoghi ritenuti sicuri nella disponibilità dei corrieri, per poi essere immessa nelle piazze di spaccio delle province di Napoli e Salerno. Una parte dello stupefacente sarebbe stata destinata anche ai mercati del Belgio e dell’ Olanda. Nel corso dell’inchiesta sono stati sequestrati in Italia oltre 300 chili di droga, per un valore complessivo stimato superiore ai 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Droga dalla Spagna al Salernitano, sei arresti: traffico da oltre 10 milioni di euro

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