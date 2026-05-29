Traffico di droga dalla Spagna all' Italia business da 10 milioni di euro | 6 arresti

Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Aversa con l'accusa di traffico internazionale di droga. L’indagine ha portato al sequestro di cocaina e hashish provenienti dalla Spagna, con un giro d’affari stimato intorno ai 10 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte nel corso di diverse settimane e hanno coinvolto controlli su strada e attività di intelligence. Le indagini proseguono per identificare altri soggetti coinvolti nel traffico.

Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Aversa per traffico internazionale di droga, prevalentemente cocaina e hashish, proveniente dalla Spagna. Il business stimato dalle fiamme gialle, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, si aggira intorno ai 10 milioni di euro.Nelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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DEI MENEGHETTI - NARCOTRAFFICANTE CHIOGGIOTTO ARRESTATO IN COLOMBIA

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