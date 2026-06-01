Un'auto si è ribaltata questa mattina nel Grossetano, lungo la strada provinciale 32 tra Farnese e Manciano. A bordo c’erano una madre e la figlia di 10 anni. La scena ha causato spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Paura nelle prime ore della giornata nel Grossetano, dove un’auto con a bordo una madre e la figlia di 10 anni si è ribaltata lungo la strada provinciale 32, nel tratto compreso tra Farnese e Manciano. L’incidente ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha provocato momenti di forte apprensione per le condizioni della conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. L’allarme è stato lanciato da un militare dell’Arma dei Carabinieri che stava transitando nella zona e ha assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pitigliano e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma sulle strade italiane, auto si ribalta con madre e bambina a bordo: scena spaventosa

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