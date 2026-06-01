Dramma sulle strade italiane auto si ribalta con madre e bambina a bordo | scena spaventosa

Da thesocialpost.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'auto si è ribaltata questa mattina nel Grossetano, lungo la strada provinciale 32 tra Farnese e Manciano. A bordo c’erano una madre e la figlia di 10 anni. La scena ha causato spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone coinvolte in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Paura nelle prime ore della giornata nel Grossetano, dove un’auto con a bordo una madre e la figlia di 10 anni si è ribaltata lungo la strada provinciale 32, nel tratto compreso tra Farnese e Manciano. L’incidente ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha provocato momenti di forte apprensione per le condizioni della conducente, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. L’allarme è stato lanciato da un militare dell’Arma dei Carabinieri che stava transitando nella zona e ha assistito all’incidente. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Manciano, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pitigliano e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

dramma sulle strade italiane auto si ribalta con madre e bambina a bordo scena spaventosa
© Thesocialpost.it - Dramma sulle strade italiane, auto si ribalta con madre e bambina a bordo: scena spaventosa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Si ribalta con l’auto: spaventosa carambola, uomo in ospedaleNella notte, un’auto si è ribaltata lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, coinvolgendo più veicoli.

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: madre in ospedale, illesa una bambina di 10 anniNelle prime ore del 1 giugno, lungo la Strada Provinciale 32 tra Farnese e Manciano, un'auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo.

Temi più discussi: Dramma sulle strade del Giro d'Italia, Salvan Resio stroncato da un malore a 74 anni; Il lavoro che uccide il lavoro; Dramma sulla Faentina: motociclista perde la vita in uno schianto contro un furgone; Incidente a Roma: scontro auto-moto, morto centauro.

Dramma sulle strade del Giro d'Italia: accusa un malore durante la salita. Morto un cicloamatore di 70 anniAVIANO. Dramma sulle strade del Giro d'Italia: un 70enne, che stava procedendo in bici lungo la salita che da Aviano porta a Piancavallo, da dove avrebbe poi assistito al passaggio della tappa odierna ... ildolomiti.it

dramma sulle strade italianeDramma in Italia: muore avvolto dalle fiamme della sua auto, la vittima è proprio luiGrave incidente sull'A4 tra Meolo e San Donà: una BMW X1 ha impattato un camion, causando un incendio e la morte del conducente. Scopri i dettagli. bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web