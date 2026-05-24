Si ribalta con l’auto | spaventosa carambola uomo in ospedale

Nella notte, un’auto si è ribaltata lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, coinvolgendo più veicoli. Un uomo è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulla dinamica dell’incidente o sul numero totale di veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Spaventoso incidente nella notte lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’Audi A3 ha perso il controllo del mezzo all’altezza dello svincolo di Montoro Sud. L’auto ha impattato violentemente contro la barriera di protezione laterale per poi ribaltarsi al centro della carreggiata. L’automobilista, che viaggiava da solo a bordo del veicolo, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto per essere estratto dalle lamiere, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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